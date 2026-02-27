Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели издания Читатели издания Le Figaro жестко раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по Украине.

"Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас

90 миллиардов евро", — отметил один из читателей.

"Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой.

"Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий.

"Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.

В четверг Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.