Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 27.02.2026 (обновлено: 19:53 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077177559.html
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад - РИА Новости, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Читатели издания Le Figaro жестко раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по Украине. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:49:00+03:00
2026-02-27T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
в мире
украина
россия
абу-даби
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077127721.html
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077086865.html
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077046784.html
украина
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, в мире, украина, россия, абу-даби, владимир зеленский, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Владимир Мединский

Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro жестко раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о возможных скорых трехсторонних переговорах по Украине.
"Эти встречи бессмысленны. Зеленский ничего не подпишет, пока не получит от нас
90 миллиардов евро", — отметил один из читателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
Вчера, 13:12
"Ему стоит подумать о том, чтобы снова стать клоуном", — написал другой.
"Это превращается в абсурд. Зеленский постоянно объявляет о встречах так, будто именно он ведет успешные переговоры. Только в итоге остается ни с чем", — обрушился с критикой третий.
"Прекратите этот вздор. Война для Украины проиграна; они должны были принять условия России с самых первых переговоров. Теперь страна обескровлена, украинцы мерзнут и голодают. Прекратите это!" — заключил еще один пользователь.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ рассказали, как украинцы унизили Зеленского
Вчера, 11:14
В четверг Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Полная чушь". Новое заявление Зеленского о Крыме разозлило Запад
Вчера, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеВ миреУкраинаРоссияАбу-ДабиВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала