СМИ рассказали, как украинцы унизили Зеленского

Согласно исследованию, проведенному в январе Киевским международным институтом социологии, Зеленский уступил в рейтинге доверия Буданову* и Залужному. Ему якобы доверяют 62% населения, в то время как Залужному и Буданову* 72% и 70% соответственно. При этом ранее опрос American Political Services показывал, что Залужный победил бы Зеленского во втором туре потенциальных президентских выборов.