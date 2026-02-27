СМИ рассказали, как украинцы унизили Зеленского

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не попал в тройку лидеров рейтинга доверия граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование компании Ipsos.
"Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. Он составляет чуть менее половины — 49%", — говорится в публикации.
Согласно опросу, на первом месте расположился бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с результатом в 63%.
Следом за ним расположился боксер Александр Усик, доверие которому выразили 56% опрошенных.
Третье место занял глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* с отставанием от спортсмена на один процент.
Согласно исследованию, проведенному в январе Киевским международным институтом социологии, Зеленский уступил в рейтинге доверия Буданову* и Залужному. Ему якобы доверяют 62% населения, в то время как Залужному и Буданову* 72% и 70% соответственно. При этом ранее опрос American Political Services показывал, что Залужный победил бы Зеленского во втором туре потенциальных президентских выборов.
О необходимости выборов на Украине президент США Дональд Трамп заявлял в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов. Зеленский утверждал, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.