Рейтинг@Mail.ru
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 27.02.2026 (обновлено: 14:47 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077053664.html
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях - РИА Новости, 27.02.2026
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях
Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:22:00+03:00
2026-02-27T14:47:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_13058bcd2b38f70282070f78ad15d4d9.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077042946.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях

Зеленский назвал себя плохим отцом, поскольку у него нет времени на своих детей

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец.
«

"Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей", — рассказал он в интервью Sky News.

Зеленский утверждает, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Может взорвать": Пушков резко высказался об авантюре ЕС ради Украины
Вчера, 06:59
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала