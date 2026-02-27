МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец.
«
"Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей", — рассказал он в интервью Sky News.
Зеленский утверждает, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.