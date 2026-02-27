https://ria.ru/20260227/zelenskij-2077314944.html
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Владимир Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в украинских войсках, поэтому украинские власти "мобилизуют что могут". РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:41:00+03:00
2026-02-27T23:41:00+03:00
2026-02-27T23:41:00+03:00
в мире
владимир зеленский
сергей рудской
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20260227/tramp-2077310798.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072344471.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сергей рудской, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в ВСУ