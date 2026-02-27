Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
23:41 27.02.2026
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Владимир Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в украинских войсках, поэтому украинские власти "мобилизуют что могут". РИА Новости, 27.02.2026
в мире, владимир зеленский, сергей рудской, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ

Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в украинских войсках, поэтому украинские власти "мобилизуют что могут".
"Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным
Вчера, 23:02
Зеленский заявил, что на фоне нехватки солдат в ВСУ украинские власти "мобилизуют что могут".
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году - свыше 520 тысяч человек.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года
5 февраля, 01:33
 
