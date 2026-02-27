Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал длящуюся не один год нехватку живой силы в украинских войсках, поэтому украинские власти "мобилизуют что могут".

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.