https://ria.ru/20260227/zelenskij-2077314796.html
Зеленский признал усталость в ВСУ
Зеленский признал усталость в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский признал усталость в ВСУ
Владимир Зеленский признал усталость в ВСУ и пожаловался на низкий боевой дух в украинских войсках. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:41:00+03:00
2026-02-27T23:41:00+03:00
2026-02-27T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077224999.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Зеленский признал усталость в ВСУ
Зеленский пожаловался на низкий боевой дух в ВСУ