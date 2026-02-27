Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал усталость в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 27.02.2026
Зеленский признал усталость в ВСУ
Зеленский признал усталость в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Зеленский признал усталость в ВСУ
Владимир Зеленский признал усталость в ВСУ и пожаловался на низкий боевой дух в украинских войсках. РИА Новости, 27.02.2026
в мире, украина, владимир зеленский, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Зеленский признал усталость в ВСУ

Зеленский пожаловался на низкий боевой дух в ВСУ

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал усталость в ВСУ и пожаловался на низкий боевой дух в украинских войсках.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
"Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что число дезертиров в ВСУ может приближаться к миллиону человек, если исходить из того, что на Украине признают наличие четверти миллиона беглых, а показатели обычно занижают в два-три раза.
Украинские военные
На Украине будут судить чиновника за присвоение средств на закупках для ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
