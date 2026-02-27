Рейтинг@Mail.ru
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 27.02.2026 (обновлено: 23:23 27.02.2026)
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев

Дмитриев: Зеленского прервали, чтобы не дать сделать заявление о ЯО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось прервать репортеру, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе.
Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании
"Британский репортер в срочном порядке прерывает Зеленского, чтобы остановить его от начатого: если бы ему предложили ядерную или "грязную" бомбу, он бы с удовольствием ее принял", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Медведев сравнил Зеленского с крысой
19 февраля 2025, 09:05
 
