Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось прервать репортеру, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе.