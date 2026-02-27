https://ria.ru/20260227/zelenskij-2077312402.html
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев - РИА Новости, 27.02.2026
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что Владимира Зеленского пришлось
Журналист перебил Зеленского на словах о ядерном оружии, отметил Дмитриев
Дмитриев: Зеленского прервали, чтобы не дать сделать заявление о ЯО