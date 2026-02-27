Зеленский проводит телефонный разговор с Фицо

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский проводит в пятницу телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо на фоне перекрытия Киевом нефтепровода "Дружба, приглашает его на Украину для обсуждения имеющихся вопросов, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
"Прямо сейчас.. (Зеленский -ред.) разговаривает с премьер-министром Словакии Робертом Фицо... (Зеленский -ред.) приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Украинские власти остановили поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.