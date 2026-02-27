Зеленский проводит телефонный разговор с Фицо

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский проводит в пятницу телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо на фоне перекрытия Киевом нефтепровода "Дружба, приглашает его на Украину для обсуждения имеющихся вопросов, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.