Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 27.02.2026 (обновлено: 09:35 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zaschita-2077055935.html
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд - РИА Новости, 27.02.2026
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд
Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в Верховный суд... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:32:00+03:00
2026-02-27T09:35:00+03:00
происшествия
россия
симферополь
краснодар
руслан бальбек
воздушно-космические силы россии
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043515209_0:0:2251:1267_1920x0_80_0_0_4d5bfb8f908c82703f6f4a39b6e35c6b.jpg
https://ria.ru/20260129/balbek-2070952636.html
https://ria.ru/20260205/balbek-2072530446.html
россия
симферополь
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043515209_0:0:2203:1652_1920x0_80_0_0_d166e52dfde7e095b2b34277c91fea39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, симферополь, краснодар, руслан бальбек, воздушно-космические силы россии, госдума рф
Происшествия, Россия, Симферополь, Краснодар, Руслан Бальбек, Воздушно-космические силы России, Госдума РФ
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд

Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Бальбека в Верховный суд

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в Верховный суд РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее дело Бальбека было передано из Киевского районного суда Симферополя в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, который должен определить место рассмотрения дела по существу, сторона защиты просила направить дело в Верховный суд России.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-депутата Бальбека
29 января, 12:16
"Защита будет настаивать на передаче материалов дела в Верховный суд РФ, так как считает, что обеспечить справедливое судебное разбирательство можно только за пределами Крыма", - сказал Анохин.
По его словам, заседание суда в Краснодаре по определению территориальной подсудности назначено на 2 марта.
"Заседание пройдет в режиме ВКС с Киевским районным судом Симферополя. Участие Бальбека, скорее всего, будет обеспечено в режиме ВКС со следственным изолятором", - подчеркнул Анохин.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете на работу крымского минздрава.
Экс-депутат содержится в СИЗО Симферополя. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения страниц в соцсетях.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде
5 февраля, 17:46
 
ПроисшествияРоссияСимферопольКраснодарРуслан БальбекВоздушно-космические силы РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала