Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в Верховный суд РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.

Ранее дело Бальбека было передано из Киевского районного суда Симферополя в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре , который должен определить место рассмотрения дела по существу, сторона защиты просила направить дело в Верховный суд России

"Защита будет настаивать на передаче материалов дела в Верховный суд РФ, так как считает, что обеспечить справедливое судебное разбирательство можно только за пределами Крыма", - сказал Анохин.

По его словам, заседание суда в Краснодаре по определению территориальной подсудности назначено на 2 марта.

"Заседание пройдет в режиме ВКС с Киевским районным судом Симферополя. Участие Бальбека, скорее всего, будет обеспечено в режиме ВКС со следственным изолятором", - подчеркнул Анохин.

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете на работу крымского минздрава.