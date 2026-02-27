https://ria.ru/20260227/zaschita-2077055935.html
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд - РИА Новости, 27.02.2026
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд
Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в Верховный суд... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:32:00+03:00
2026-02-27T09:32:00+03:00
2026-02-27T09:35:00+03:00
происшествия
россия
симферополь
краснодар
руслан бальбек
воздушно-космические силы россии
госдума рф
россия
симферополь
краснодар
Защита попросила передать дело экс-депутата Бальбека в Верховный суд
Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Бальбека в Верховный суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Защита настаивает на передаче дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, в Верховный суд РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин.
Ранее дело Бальбека
было передано из Киевского районного суда Симферополя
в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре
, который должен определить место рассмотрения дела по существу, сторона защиты просила направить дело в Верховный суд России
.
"Защита будет настаивать на передаче материалов дела в Верховный суд РФ, так как считает, что обеспечить справедливое судебное разбирательство можно только за пределами Крыма", - сказал Анохин.
По его словам, заседание суда в Краснодаре по определению территориальной подсудности назначено на 2 марта.
"Заседание пройдет в режиме ВКС
с Киевским районным судом Симферополя. Участие Бальбека, скорее всего, будет обеспечено в режиме ВКС со следственным изолятором", - подчеркнул Анохин.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете на работу крымского минздрава.
Экс-депутат содержится в СИЗО Симферополя. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения страниц в соцсетях.