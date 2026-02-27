Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право - РИА Новости, 27.02.2026
23:48 27.02.2026
В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право
В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право
2026-02-27T23:48:00+03:00
2026-02-27T23:48:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
россия
белоруссия
в мире, россия, белоруссия
В мире, Россия, Белоруссия
В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право

МИД РФ: Запад использует международное право для давления на оппонентов

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Действия ряда западных государств нацелены на использование системы международного правосудия для оказания давления на своих политических оппонентов, заявили в МИД РФ.
"Скоординированные действия этих (западных - ред.) государств имеют признаки массовой кампании, нацеленной на использование системы международного правосудия для оказания давления на своих политических оппонентов", - заявили в МИД РФ, комментируя принятие РФ и Белоруссией директивы о взаимной поддержке в области международного права.
Ранее российская и белорусская стороны подписали семь документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, в том числе и директиву "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России
26 февраля, 18:42
 
В миреРоссияБелоруссия
 
 
