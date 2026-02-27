https://ria.ru/20260227/zapad-2077315564.html
В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право
Действия ряда западных государств нацелены на использование системы международного правосудия для оказания давления на своих политических оппонентов, заявили в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:48:00+03:00
в мире
МИД РФ: Запад использует международное право для давления на оппонентов