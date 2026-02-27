Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится к новой эскалации с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2026
23:12 27.02.2026
Запад готовится к новой эскалации с Россией, заявил эксперт
Запад готовится к новой эскалации с Россией, заявил эксперт
2026-02-27T23:12:00+03:00
2026-02-27T23:12:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
богдан безпалько
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мирный план сша по украине
россия
украина
франция
в мире, россия, украина, франция, богдан безпалько, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Франция, Богдан Безпалько, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Запад готовится к новой эскалации с Россией, заявил эксперт

Безпалько: возможная передача Киеву ЯО может быть подготовкой к эскалации с РФ

Флаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Подготовка Британии и Франции к передаче ядерного оружия Украине может означать приготовления Запада к новой эскалации с Россией - им не нужен мир, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие
Вчера, 22:35
По словам Безпалько, эти планы Лондона и Парижа являются "либо попыткой надавить на РФ, либо подготовкой к эскалации".
"Многие европейские политики не вступают в прямую конфронтацию с Россией по простой причине: у них нет уверенности в ядерном зонтике со стороны США", - отметил он.
По мнению эксперта, если бы США гарантировали ядерный зонтик, то некоторые европейские политики разместили бы на Украине свои воинские контингенты, а может и вступили бы в прямой конфликт с Россией.
"Ни Зеленский, ни европейцы не хотят мира, в котором Россия может быть победительницей или непобежденной. Им нужен мир, в котором Россия будет побежденной, уничтоженной, униженной", - полагает Безпалько.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Украина заявила о разработке новой баллистической ракеты
Вчера, 21:45
 
В миреРоссияУкраинаФранцияБогдан БезпалькоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мирный план США по Украине
 
 
