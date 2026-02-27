Запад готовится к новой эскалации с Россией, заявил эксперт

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Подготовка Британии и Франции к передаче ядерного оружия Украине может означать приготовления Запада к новой эскалации с Россией - им не нужен мир, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

По словам Безпалько , эти планы Лондона Парижа являются "либо попыткой надавить на РФ, либо подготовкой к эскалации".

"Многие европейские политики не вступают в прямую конфронтацию с Россией по простой причине: у них нет уверенности в ядерном зонтике со стороны США", - отметил он.

По мнению эксперта, если бы США гарантировали ядерный зонтик, то некоторые европейские политики разместили бы на Украине свои воинские контингенты, а может и вступили бы в прямой конфликт с Россией.