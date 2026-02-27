Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 27.02.2026 (обновлено: 12:39 27.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
безопасность
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли свыше 1260 военных в зоне действий "Запада" за неделю

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские формирования потеряли более 1260 военнослужащих в течение недели в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1260 военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 февраля.
Кроме того, ВСУ лишились 20 боевых бронированных машин, в том числе, 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 120 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, добавили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что в ходе активных действий подразделения группировки "Запад" освободили населённый пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
