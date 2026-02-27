Рейтинг@Mail.ru
В деле зампреда правления "Газпром нефти" фигурируют эпизоды взяточничества
21:27 27.02.2026 (обновлено: 21:31 27.02.2026)
В деле зампреда правления "Газпром нефти" фигурируют эпизоды взяточничества
происшествия, россия, сочи, газпром
Происшествия, Россия, Сочи, Газпром
В деле зампреда правления "Газпром нефти" фигурируют эпизоды взяточничества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В деле заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова фигурируют два эпизода взяточничества, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Джалябов обвиняется в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Джалябова суд отправил под арест.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.
Защита арестованного топ-менеджера "Газпром нефти" обжалует решение суда
