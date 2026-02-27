Захарова рассказала, для чего нужны национальные медиаплатформы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание национальных медиаплатформ необходимо не для пропаганды, а для подачи правдивых и верифицированных новостей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие национальных медиаплатформ, информационных агентств, которые могут предложить верифицированный, проверенный взгляд на глобальные события. Не пропаганду, а новости, которые прошли некую верификацию на предмет их правдивости", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Она отметила, что человек сам будет делать выбор - это его новостная повестка или нет.

По её словам, создание собственных медиаплатформ является одной из важнейших задач для тех стран, которые постоянно подчеркивают необходимость создания национальных средств массовой информации.