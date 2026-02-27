Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, для чего нужны национальные медиаплатформы - РИА Новости, 27.02.2026
15:02 27.02.2026
Захарова рассказала, для чего нужны национальные медиаплатформы
Захарова рассказала, для чего нужны национальные медиаплатформы
Создание национальных медиаплатформ необходимо не для пропаганды, а для подачи правдивых и верифицированных новостей, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.02.2026
общество, россия, мария захарова
Общество, Россия, Мария Захарова
© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание национальных медиаплатформ необходимо не для пропаганды, а для подачи правдивых и верифицированных новостей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие национальных медиаплатформ, информационных агентств, которые могут предложить верифицированный, проверенный взгляд на глобальные события. Не пропаганду, а новости, которые прошли некую верификацию на предмет их правдивости", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что человек сам будет делать выбор - это его новостная повестка или нет.
По её словам, создание собственных медиаплатформ является одной из важнейших задач для тех стран, которые постоянно подчеркивают необходимость создания национальных средств массовой информации.
"Конечно, для того, чтобы… не потерять связи с реальностью, нужно развивать национальные средства массовой информации и коммуникации. У нас (в России - ред.) примеров немало удачных", - подчеркнула Захарова.
Информация стала стратегическим ресурсом, заявила Захарова
