В ООН признавали, что события в Буче были провокацией, заявила Захарова

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после событий в Буче представители ООН в кулуарах признавали факт того, что это было провокацией.
"Мы попросили ООН предоставить и стать посредником в предоставлении списка имен погибших. Ноль реакции. В кулуарах эти самые ооновцы нам сказали: "Мы все знаем, что это провокация, и поэтому об этом практически не говорим", - сказала она на медиафоруме Москва-Исламабад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнула, что нет никакого документального подтверждения того, что, якобы, произошло в Буче: нет конкретных фамилий, фотографий, нет также никаких свидетельств родственников или найденных могил якобы погибших.
"Этого нет. Вы можете себе представить масштаб совершенного мирового подлога?!", - резюмировала она.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны также отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
