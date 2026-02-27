https://ria.ru/20260227/zaes-2077033136.html
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий - РИА Новости, 27.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:02:00+03:00
2026-02-27T03:02:00+03:00
2026-02-27T03:02:00+03:00
днепр (река)
энергодар
россия
запорожская аэс
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20260220/zaes-2075760761.html
https://ria.ru/20260219/magate-2075629876.html
днепр (река)
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), энергодар, россия, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Днепр (река), Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
Черничук: все энергоблоки ЗАЭС должны получить лицензии в течение двух лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028 года, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Лицензия на эксплуатацию энергоблока №1 сроком на 10 лет была выдана Запорожской АЭС Ростехнадзором
в декабре 2025 года. Восемнадцатого февраля была выдана лицензия на работу в течение последующих 10 лет для энергоблока №2.
"Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти лицензирование до 1 января 2028 года. Российский регулятор, выдав лицензии в декабре 2025 года и в феврале 2026 года, подтвердил возможность безопасной эксплуатации блоков №1 и №2 в течение последующих 10 лет. В 2026 году мы планируем получить лицензию на эксплуатацию блока №6, остальные блоки (№3, 4, 5) - в 2027 году" , - сказал Черничук.
В связи с получением лицензий никаких радикальных изменений в работе персонала не произойдет, отметил он. Полученные лицензии создают правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблоков в будущем. Это потребует соответствующего решения и безусловного выполнения всех требований условия действия лицензии, в том числе по обеспечению гарантий безопасности, сказал директор станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".