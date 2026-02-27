Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028 года, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Лицензия на эксплуатацию энергоблока №1 сроком на 10 лет была выдана Запорожской АЭС Ростехнадзором в декабре 2025 года. Восемнадцатого февраля была выдана лицензия на работу в течение последующих 10 лет для энергоблока №2.

"Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти лицензирование до 1 января 2028 года. Российский регулятор, выдав лицензии в декабре 2025 года и в феврале 2026 года, подтвердил возможность безопасной эксплуатации блоков №1 и №2 в течение последующих 10 лет. В 2026 году мы планируем получить лицензию на эксплуатацию блока №6, остальные блоки (№3, 4, 5) - в 2027 году" , - сказал Черничук.

В связи с получением лицензий никаких радикальных изменений в работе персонала не произойдет, отметил он. Полученные лицензии создают правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблоков в будущем. Это потребует соответствующего решения и безусловного выполнения всех требований условия действия лицензии, в том числе по обеспечению гарантий безопасности, сказал директор станции.