03:02 27.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
днепр (река), энергодар, россия, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Днепр (река), Энергодар, Россия, Запорожская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий

Черничук: все энергоблоки ЗАЭС должны получить лицензии в течение двух лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти процедуру лицензирования в соответствии с российскими требованиями для безопасной эксплуатации до 1 января 2028 года, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Лицензия на эксплуатацию энергоблока №1 сроком на 10 лет была выдана Запорожской АЭС Ростехнадзором в декабре 2025 года. Восемнадцатого февраля была выдана лицензия на работу в течение последующих 10 лет для энергоблока №2.
20.02.2026
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
20 февраля, 14:03
"Все энергоблоки Запорожской АЭС должны пройти лицензирование до 1 января 2028 года. Российский регулятор, выдав лицензии в декабре 2025 года и в феврале 2026 года, подтвердил возможность безопасной эксплуатации блоков №1 и №2 в течение последующих 10 лет. В 2026 году мы планируем получить лицензию на эксплуатацию блока №6, остальные блоки (№3, 4, 5) - в 2027 году" , - сказал Черничук.
В связи с получением лицензий никаких радикальных изменений в работе персонала не произойдет, отметил он. Полученные лицензии создают правовые условия для возможного изменения режима эксплуатации энергоблоков в будущем. Это потребует соответствующего решения и безусловного выполнения всех требований условия действия лицензии, в том числе по обеспечению гарантий безопасности, сказал директор станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
19 февраля, 23:57
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
19 февраля, 23:57
 
Днепр (река)ЭнергодарРоссияЗапорожская АЭСФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
