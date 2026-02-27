Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае поисковики выдвинулись к месту пропажи туристов - РИА Новости, 27.02.2026
20:59 27.02.2026
В Пермском крае поисковики выдвинулись к месту пропажи туристов
В Пермском крае поисковики выдвинулись к месту пропажи туристов
Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" выдвинулись на пяти снегоходах к месту в Пермском крае, где пропали туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
2026
В Пермском крае поисковики выдвинулись к месту пропажи туристов

Добровольцы "ЛизаАлерт" выдвинулись к месту пропажи туристов в Прикамье

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
УФА, 27 фев – РИА Новости. Добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" выдвинулись на пяти снегоходах к месту в Пермском крае, где пропали туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда.
По информации МЧС, в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски. По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако сейчас их местонахождение не установлено.
В пресс-службе отряда РИА Новости рассказали, что сразу же после поступления заявки отряд начал сбор и систематизацию всех данных о пропавших, их маршруте и обстоятельствах исчезновения. Рассчитываются возможные пути движения группы и зоны, где необходимо сосредоточить основные усилия.
"К работе привлечены специалисты направления "Лес на связи", которые держат телефоны пропавших на контроле на случай, если они появятся в сети. Поисковая группа, укомплектованная пятью снегоходами, выехала к месту проведения работ. Мы поддерживаем постоянную связь с оперативными службами 112, МЧС России и МВД", - сообщили в пресс-службе отряда.
"ЛизаАлерт" в своем Telegram-канале сообщает, что местность, где сейчас проводятся поисково-спасательные работы, со сложным рельефом и глубоким снегом.
"Поэтому мы просим помощи тех, у кого есть собственные горные снегоходы, опыт в поездках по горам и возможность самостоятельно добраться в штаб поиска", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Туристы, потерявшиеся под Пермью, перепутали спуск с горы, сообщил источник
15 декабря 2025, 22:06
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
