Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2026
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
Великобритания и Франция грубо нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае передачи его Украине, это путь к эскалации, заявил РИА...
2026-02-27T21:06:00+03:00
2026-02-27T21:06:00+03:00
2026-02-27T21:12:00+03:00
2026
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
