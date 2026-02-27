Рейтинг@Mail.ru
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
21:06 27.02.2026 (обновлено: 21:12 27.02.2026)
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
в мире, великобритания, франция, украина, богдан безпалько, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мирный план сша по украине
В мире, Великобритания, Франция, Украина, Богдан Безпалько, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мирный план США по Украине
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Великобритания и Франция грубо нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае передачи его Украине, это путь к эскалации, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Ответственность будет на тех, кто передает и на тех, кому передают. Помимо прочего, это грубое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Безпалько.
Он подчеркнул, что применение оружия будет означать прямой путь к ядерной эскалации.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Передача Киеву ядерного оружия лишь подорвет переговоры, считает эксперт
