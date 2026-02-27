Экс-гендиректор завода в Чебоксарах получил семь лет лишения свободы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергея Червякова к 7 годам колонии по делу о даче взяток должностным лицам Минобороны при исполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Червякова… признать виновным, назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций с сфере исполнения государственных контрактов, на три года.

Адвокат Червякова заявил журналистам, что его клиент вину не признает, приговор они будут обжаловать.

По данным следствия, в 2020 году Червяков передал более 1,8 миллиона рублей начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву ради ослабления контроля и создания привилегий при исполнении многомиллионного госконтракта между военным ведомством и заводом.

В ходе следствия на имущество Червякова стоимостью свыше 7,7 миллиона рублей был наложен арест. На период расследования и суда он содержался под стражей.

Вертелецкий и Макеев стали фигурантами уголовного дела о получении взяток. Вертелецкий получил 10 лет колонии строгого режима, его также лишили звания полковника и государственных наград. Макеев был приговорен к четырем годам.