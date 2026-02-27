Рейтинг@Mail.ru
Суд изберет меру пресечения зампреду правления "Газпром нефти"
16:49 27.02.2026
Суд изберет меру пресечения зампреду правления "Газпром нефти"
газпром нефть
сочи
москва
газпром
сочи
москва
газпром нефть, сочи, москва, газпром
Газпром нефть, Сочи, Москва, Газпром
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы закрыл процесс по избранию меры пресечения заместителю председателя правления "Газпром нефти" Антону Джалябову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
"Провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья.
Соответствующее ходатайство заявила сторона обвинения для обеспечения безопасности участников процесса, Джалябов не возражал.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке
26 февраля, 12:37
 
Газпром нефтьСочиМоскваГазпром
 
 
