Суд изберет меру пресечения зампреду правления "Газпром нефти"
Басманный суд Москвы закрыл процесс по избранию меры пресечения заместителю председателя правления "Газпром нефти" Антону Джалябову, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:49:00+03:00
2026-02-27T16:49:00+03:00
2026-02-27T17:11:00+03:00
газпром нефть
сочи
москва
газпром
сочи
москва
2026
Газпром нефть, Сочи, Москва, Газпром
