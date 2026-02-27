https://ria.ru/20260227/vzryv-2077310194.html
На юго-западе Москвы открыли ПВР после взрыва в квартире
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) открыт в школе №1492 после взрыва на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного административного округа.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что в доме на юго-западе Москвы
, предположительно, произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО РИА Новости ранее рассказали, что в результате взрыва пострадали двое. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены.
"В готовности к приему населения один ПВР, школа №1492 (расстояние до места происшествия один километр), улица Адмирала Лазарева, дом 8, корпус 3", - сказал собеседник агентства.