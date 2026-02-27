https://ria.ru/20260227/vzryv-2077039667.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.02.2026
