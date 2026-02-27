https://ria.ru/20260227/vzryv-2077039540.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2026
В Одесской области прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в Измаиле Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T05:30:00+03:00
2026-02-27T05:30:00+03:00
2026-02-27T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_30cbe7f815fc7e7ac2597fbe8ab4f016.jpg
https://ria.ru/20260226/vzryv-2076992453.html
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447514_80:120:1200:960_1920x0_80_0_0_d4f5a7e4f37015859537c3b33f5f7730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесская область
В Одесской области прогремели взрывы
В Измаиле на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы