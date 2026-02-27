Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 27.02.2026 (обновлено: 22:17 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/vychet-2077263116.html
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям
Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) c марта 2026 года в России смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году, для этого... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:51:00+03:00
2026-02-27T22:17:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8be8ff005366bad51ccddba4dd5268a0.jpg
https://ria.ru/20251218/nalogi-2062789638.html
https://ria.ru/20260216/vychety-2074594077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705768_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf1cf1aa3f2e0100e29677f5699fe8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям

Тетюнина: участники ПДС смогут получить налоговый вычет за взносы в 2025 году

© iStock.com / IamstockerПодсчет на калькуляторе
Подсчет на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / Iamstocker
Подсчет на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) c марта 2026 года в России смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году, для этого работодатели должны предоставить налоговой данные об их доходах, сообщила РИА Новости гендиректор негосударственного пенсионного фонда "Эволюция" Елена Тетюнина.
"С марта 2026 года участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году. Эта опция станет доступной после того, как работодатели направят в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о доходах сотрудников", - сказала Тетюнина.
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
18 декабря 2025, 02:17
Она пояснила, что получить вычет можно тремя способами. Один из них - через сайт ФНС. Гражданину в личном кабинете нужно будет проверить предзаполненное заявление, подписать его электронной подписью и указать счет, на который будет произведена выплата. Налоговая проверит документы в течение 30 дней и перечислит деньги.
Второй способ - через работодателя. Для этого гражданин должен подать заявление по месту работы, и тогда при каждом удержании взноса из зарплаты налог будут уменьшать автоматически. Тетюнина предупредила, что с 1 января 2027 года этот способ будет упразднен.
Кроме того, отметила эксперт, получить вычет можно лично через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого гражданин должен предоставить налоговой декларацию 3-НДФЛ и справку из НПФ о внесенных взносах.
Если договор долгосрочных сбережений, заключенный в 2024-2026 годах, расторгнут раньше чем через 5 лет, полученный вычет придется вернуть по требованию налоговой, заключила Тетюнина.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Юрист назвал самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году
16 февраля, 06:59
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала