В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбиты три воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:12:00+03:00
2026-02-27T22:12:00+03:00
2026-02-27T22:14:00+03:00
севастополь
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
