В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 27.02.2026 (обновлено: 22:14 27.02.2026)
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ
Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбиты три воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.02.2026
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
севастополь, безопасность, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сбили три воздушные цели ВСУ

В Севастополе сбили 3 украинские воздушные цели

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сбиты три воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
