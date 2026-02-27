Рейтинг@Mail.ru
Директор Госархива: ВСУ повторили преступления нацистов в Курской области
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 27.02.2026
Директор Госархива: ВСУ повторили преступления нацистов в Курской области
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ во время оккупации курского Суджанского района повторили совершенные в 1943 году преступления нацистской Германии против мирного населения села Ивница, где были массово расстреляны и убиты свыше 180 человек, рассказал РИА Новости директор Госархива Олег Аргунов.
Госархив Курской области представил рассекреченные документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории региона. Презентацию приурочили к двум памятным датам в истории Курской области: 83-й годовщине освобождения Суджи и Суджанского района от немецко-фашистских захватчиков и первой годовщине освобождения города Суджи от украинских националистов.
"Мы ведем разговор о массовом злодеянии в селе Ивница Суджанского района Курской области. Там в ночь с 28 (февраля – ред.) на 1 марта 1943 года, и потом уже 1 марта 1943 года произошло массовое убийство мирного населения села Ивница и окружающих населенных пунктов солдатами 596-го гринадерского полка 327-й пехотной дивизии вермахта. Всего в результате этого массового злодеяния погибло, по разным данным, либо 180, либо 181 человек", – рассказал Аргунов.
По словам Аргунова, виды преступлений против мирного населения были самые различные.
"Начиная от того, что всех мужчин... вывели на лед озера, которое там находилось, расстреляли и трупы сбросили в озеро. Основная часть населения погибла, когда солдаты вермахта в буквальном смысле обходили каждый из домов и убивали всех людей. Часть людей были согнаны в здание колхозного правления, если мне не изменяет память, где люди были забросаны гранатами, а те, кто выжили и пытались убежать, были расстреляны", – рассказал он.
По словам Аргунова, происходящее период Великой Отечественной войны в Суджанском районе 83 года назад тесно переплетается с событиями во время оккупации ВСУ в наше время.
"По большому счету, что вот 80 лет назад, о чем свидетельствуют архивные документы, и что происходило буквально полтора года назад, о чем свидетельствуют уже современные газетные публикации... о вот этих страшных преступлениях, которые, по сути, повторили неонацисты ВСУ... Злодеяния украинских нацистов на территории Суджанского района, в частности в селе Русское Поречное, где были изнасилованы и убиты несколько десятков человек (во время оккупации ВСУ в 2024 году - ред.)", – заявил собеседник агентства.
Ранее следователи СК России занимались расследованием совершенных украинскими националистами массовых убийств мирных жителей в селе Русском Поречном Курской области, где были найдены десятки тел мирных жителей с признаками насильственной смерти. Как сообщала глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова, из оставшихся в селе жителей не выжил никто.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мирошник: в тайных тюрьмах ВСУ совершаются преступления против пленных
26 февраля, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
