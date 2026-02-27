https://ria.ru/20260227/vsu-2077283120.html
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ в селе Архангельское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:51:00+03:00
2026-02-27T20:51:00+03:00
2026-02-27T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830514604_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_bbce9a302133e2b7cc0f18919047642e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
архангельское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830514604_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_446a6728968180417866b65815db94f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона ВСУ
В Белгородской области 2 человека получили ранения после атаки дрона ВСУ