Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск

КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Пострадавшего в результате атаки украинского дрона в курском Глушковском районе мужчину с ранениями и переломами в тяжелом состоянии доставляют в областную больницу Курска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщал, что мужчина получил осколочные ранения спины и головы в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе

"Пострадавшего при атаке дрона в Глушковском районе доставляют в Курск . У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что врачи сделают всё возможное, чтобы его спасти.