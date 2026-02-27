Рейтинг@Mail.ru
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 27.02.2026 (обновлено: 18:14 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/vsu-2077250202.html
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск - РИА Новости, 27.02.2026
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Пострадавшего в результате атаки украинского дрона в курском Глушковском районе мужчину с ранениями и переломами в тяжелом состоянии доставляют в областную... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:11:00+03:00
2026-02-27T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077214960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e19faf2c667b6304c197f05b437ae96a.jpg
https://ria.ru/20260227/udar-2077132565.html
глушковский район
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077214960_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_61f8450b15ee6d7257067b0812227990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глушковский район, курск, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск

Раненного дроном ВСУ в приграничье в тяжелом состоянии доставляют в Курск

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкПоследствия атаки украинского БПЛА на Курск
Последствия атаки украинского БПЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Последствия атаки украинского БПЛА на Курск
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Пострадавшего в результате атаки украинского дрона в курском Глушковском районе мужчину с ранениями и переломами в тяжелом состоянии доставляют в областную больницу Курска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что мужчина получил осколочные ранения спины и головы в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе.
"Пострадавшего при атаке дрона в Глушковском районе доставляют в Курск. У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что врачи сделают всё возможное, чтобы его спасти.
"Также в посёлке Колячек Хомутовского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку на территорию вышки сотовой связи. В результате падения обломков ранена 36-летняя женщина. У неё осколочное ранение ноги, ей окажут всю необходимую помощь", – добавил глава региона.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Удар возмездия по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала