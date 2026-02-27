https://ria.ru/20260227/vsu-2077250202.html
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Пострадавшего в результате атаки украинского дрона в курском Глушковском районе мужчину с ранениями и переломами в тяжелом состоянии доставляют в областную... РИА Новости, 27.02.2026
Раненного дроном ВСУ в приграничье доставляют в Курск
Раненного дроном ВСУ в приграничье в тяжелом состоянии доставляют в Курск
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Пострадавшего в результате атаки украинского дрона в курском Глушковском районе мужчину с ранениями и переломами в тяжелом состоянии доставляют в областную больницу Курска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн
сообщал, что мужчина получил осколочные ранения спины и головы в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе
.
Пострадавшего при атаке дрона в Глушковском районе доставляют в Курск
. У 72-летнего мужчины ранение головы, груди, таза, рук и ног, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Он в тяжёлом состоянии. Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что врачи сделают всё возможное, чтобы его спасти.
"Также в посёлке Колячек Хомутовского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку на территорию вышки сотовой связи. В результате падения обломков ранена 36-летняя женщина. У неё осколочное ранение ноги, ей окажут всю необходимую помощь", – добавил глава региона.