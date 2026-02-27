Рейтинг@Mail.ru
Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/vsu-2077244680.html
Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности
Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности - РИА Новости, 27.02.2026
Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 70-80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:05:00+03:00
2026-02-27T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
львов
андрей садовой
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20260212/vsu-2074049346.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076544762.html
украина
россия
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, львов, андрей садовой, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Львов, Андрей Садовой, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности

Мэр Львова Садовый: 70-80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентных командиров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 70-80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины.
"На сегодняшний день четко могу вам сказать, что более половины людей, которых мы потеряли на войне, это потери из-за некомпетентности командиров и из-за незрелости военно-политического руководства государства. Когда я этот тезис озвучиваю генералам, они мне говорят: "Ошибаешься, 70-80% потерь на войне из-за некомпетентных командиров". Вы понимаете, это страшные вещи", - сказал Садовый интервью украинскому телеканалу "Апостроф".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Командование ВСУ бросает на фронт стариков, сообщили силовики
12 февраля, 23:07
Ранее Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ бросили группу дезертиров и мобилизованных в штурм в Сумской области
25 февраля, 06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛьвовАндрей СадовойВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала