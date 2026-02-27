Мэр Львова обвинил украинских командиров в некомпетентности

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 70-80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства Украины.
"На сегодняшний день четко могу вам сказать, что более половины людей, которых мы потеряли на войне, это потери из-за некомпетентности командиров и из-за незрелости военно-политического руководства государства. Когда я этот тезис озвучиваю генералам, они мне говорят: "Ошибаешься, 70-80% потерь на войне из-за некомпетентных командиров". Вы понимаете, это страшные вещи", - сказал Садовый интервью украинскому телеканалу "Апостроф".
Ранее Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.