Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
27.02.2026
17:42 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/vsu-2077237482.html
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами - РИА Новости, 27.02.2026
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
Российских военных в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство
2026-02-27T17:42:00+03:00
2026-02-27T17:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
в мире, украина, россия, татьяна москалькова, оон
В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, ООН
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами

Москалькова: ВСУ выводили российских бойцов на имитированный расстрел

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российских военных в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство", - сказала омбудсмен.
Москалькова отметила, что о каждом подобном случае она сообщает украинскому омбудсмену, чтобы тот в рамках своих полномочий принял меры по недопущению подобных ситуаций.
"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека. Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности", - добавила она.
В МИД рассказали, как ВСУ пытали российского пленного до смерти
26 февраля, 17:36
