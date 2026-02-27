Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российских военных в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.