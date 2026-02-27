https://ria.ru/20260227/vsu-2077237482.html
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами - РИА Новости, 27.02.2026
Москалькова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими бойцами
Российских военных в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:42:00+03:00
2026-02-27T17:42:00+03:00
2026-02-27T17:42:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российских военных в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство", - сказала омбудсмен.
Москалькова
отметила, что о каждом подобном случае она сообщает украинскому омбудсмену, чтобы тот в рамках своих полномочий принял меры по недопущению подобных ситуаций.
"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН
по правам человека. Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности", - добавила она.