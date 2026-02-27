Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 27.02.2026 (обновлено: 17:28 27.02.2026)
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 27.02.2026
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС
Атака беспилотника ВСУ на Дворец культуры в Энергодаре расценивается как террор и беспринципный шантаж работников ЗАЭС и их семей, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, днепр (река), запорожская область, энергодар, алексей лихачев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Днепр (река), Запорожская область, Энергодар, Алексей Лихачев
Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС

Представитель ЗАЭС: атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор

© Фото : Пухов LIVE/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области
Последствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ рядом со зданием дворца культуры в Энергодаре в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на Дворец культуры в Энергодаре расценивается как террор и беспринципный шантаж работников ЗАЭС и их семей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Здание дворца культуры в Энергодаре Запорожской области было повреждено при детонации дрона, пострадавших нет, сообщил ранее глава города Максим Пухов. В результате детонации вражеского беспилотника повреждено остекление здания, пострадал фасад, осколками посекло автомобили, припаркованные во дворе.
"Формальное соблюдение режима тишины на месте ремонта ЛЭП не отменяет факта террора. Удар по ДК в Энергодаре — это осознанная атака на социальную инфраструктуру, семьи атомщиков и специалистов, восстанавливающих работоспособность линии энергоснабжения ЗАЭС. Это не военная тактика, это беспринципный шантаж", - сказала Яшина.
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил ранее в пятницу генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Специалисты МАГАТЭ наблюдают за ремонтом "Ферросплавная-1", заявил Лихачев
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСДнепр (река)Запорожская областьЭнергодарАлексей Лихачев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
