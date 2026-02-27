Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на Дворец культуры в Энергодаре расценивается как террор и беспринципный шантаж работников ЗАЭС и их семей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Здание дворца культуры в Энергодаре Запорожской области было повреждено при детонации дрона, пострадавших нет, сообщил ранее глава города Максим Пухов. В результате детонации вражеского беспилотника повреждено остекление здания, пострадал фасад, осколками посекло автомобили, припаркованные во дворе.
"Формальное соблюдение режима тишины на месте ремонта ЛЭП не отменяет факта террора. Удар по ДК в Энергодаре — это осознанная атака на социальную инфраструктуру, семьи атомщиков и специалистов, восстанавливающих работоспособность линии энергоснабжения ЗАЭС. Это не военная тактика, это беспринципный шантаж", - сказала Яшина.
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил ранее в пятницу генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.