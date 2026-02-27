Атака ВСУ на Энергодар расценивается как террор, заявили на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Атака беспилотника ВСУ на Дворец культуры в Энергодаре расценивается как террор и беспринципный шантаж работников ЗАЭС и их семей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Формальное соблюдение режима тишины на месте ремонта ЛЭП не отменяет факта террора. Удар по ДК в Энергодаре — это осознанная атака на социальную инфраструктуру, семьи атомщиков и специалистов, восстанавливающих работоспособность линии энергоснабжения ЗАЭС. Это не военная тактика, это беспринципный шантаж", - сказала Яшина.