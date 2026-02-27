Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск" - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 27.02.2026 (обновлено: 16:44 27.02.2026)
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск" - РИА Новости, 27.02.2026
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"
Доброволец бригады "Барс-Курск" погиб при атаке ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
беловский район
курская область
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"

Хинштейн: в Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Доброволец бригады "Барс-Курск" погиб при атаке ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ продолжаются. Враг атаковал объект энергетики в Беловском районе. При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец "Барс-Курск". Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас: добровольцы "Барса" — это наши защитники. К сожалению, не обходится без потерь", — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что также в результате атаки были ранены два человека — это энергетики, которые героически работают в приграничье.
"Уточняем информацию по их состоянию. Окажем всю необходимую помощь. По отключениям — предварительно, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий. Атаки врага не прекращаются. Всех призываю к максимальной бдительности!" — отметил губернатор.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
