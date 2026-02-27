https://ria.ru/20260227/vsu-2077196834.html
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск" - РИА Новости, 27.02.2026
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"
Доброволец бригады "Барс-Курск" погиб при атаке ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 27.02.2026
КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Доброволец бригады "Барс-Курск" погиб при атаке ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ
продолжаются. Враг атаковал объект энергетики в Беловском районе
. При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец "Барс-Курск". Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас: добровольцы "Барса" — это наши защитники. К сожалению, не обходится без потерь", — написал Хинштейн в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что также в результате атаки были ранены два человека — это энергетики, которые героически работают в приграничье.
"Уточняем информацию по их состоянию. Окажем всю необходимую помощь. По отключениям — предварительно, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий. Атаки врага не прекращаются. Всех призываю к максимальной бдительности!" — отметил губернатор.