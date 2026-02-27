В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"

КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Доброволец бригады "Барс-Курск" погиб при атаке ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области, еще два человека ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор добавил, что также в результате атаки были ранены два человека — это энергетики, которые героически работают в приграничье.