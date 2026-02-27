Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 12 снарядов по Белгороду
12:18 27.02.2026
ВСУ выпустили 12 снарядов по Белгороду
Украинские военные в результате ночной атаки выпустили 12 снарядов по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, белгородская область, белгород, губкинский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Губкинский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные в результате ночной атаки выпустили 12 снарядов по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 26 февраля. Атакам подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя. За отчётный период повреждены три многоквартирных дома, 19 частных домовладений, предприятие, коммерческий объект, объекты энергетической инфраструктуры и 24 транспортных средства.
"Белгород подвергся обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, остекление в 4 квартирах трёх МКД, 4 частных дома, 6 легковых автомобилей и хозобъект. Также над городом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский, Губкинский и Яковлевский округа атакованы 11 беспилотниками, 7 из которых подавлены и сбиты, в Валуйском и Волоконовском округах совершены атаки 12 беспилотниками, 8 из которых подавлены и сбиты, ранены два человека. По данным губернатора, Грайворонский и Краснояружский округа подверглись атакам 89 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен, над Ивнянским, Корочанским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 17 беспилотников.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Графовка и Новая Таволжанка атакованы 23 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты. Вчера вечером в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. С минно-взрывной травмой, закрытой травмой органов грудной клетки, а также закрытым оскольчатым переломом ноги его госпитализировали", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ПроисшествияБелгородская областьБелгородГубкинскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
