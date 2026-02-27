ВСУ выпустили 12 снарядов по Белгороду

БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные в результате ночной атаки выпустили 12 снарядов по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 26 февраля. Атакам подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя. За отчётный период повреждены три многоквартирных дома, 19 частных домовладений, предприятие, коммерческий объект, объекты энергетической инфраструктуры и 24 транспортных средства.
"Белгород подвергся обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, остекление в 4 квартирах трёх МКД, 4 частных дома, 6 легковых автомобилей и хозобъект. Также над городом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский, Губкинский и Яковлевский округа атакованы 11 беспилотниками, 7 из которых подавлены и сбиты, в Валуйском и Волоконовском округах совершены атаки 12 беспилотниками, 8 из которых подавлены и сбиты, ранены два человека. По данным губернатора, Грайворонский и Краснояружский округа подверглись атакам 89 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен, над Ивнянским, Корочанским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 17 беспилотников.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Графовка и Новая Таволжанка атакованы 23 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты. Вчера вечером в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. С минно-взрывной травмой, закрытой травмой органов грудной клетки, а также закрытым оскольчатым переломом ноги его госпитализировали", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
