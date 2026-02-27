Командующему логистикой ВСУ предъявили обвинения в коррупции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Задержанным ранее по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды, заявил украинский генпрокурор Руслан Кравченко.

Как уточнил прокурор, подозреваемым были предъявлены обвинения в превышении полномочий военнослужащими в условиях военного положения, а также в преступлениях, связанных с получением или предоставлением неправомерной выгоды должностному лицу.