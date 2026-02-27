Командующему логистикой ВСУ предъявили обвинения в коррупции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Задержанным ранее по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды, заявил украинский генпрокурор Руслан Кравченко.
"Под процессуальным руководством прокуроров генеральной прокуратуры были предъявлены обвинения командиру логистики командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины и начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Как уточнил прокурор, подозреваемым были предъявлены обвинения в превышении полномочий военнослужащими в условиях военного положения, а также в преступлениях, связанных с получением или предоставлением неправомерной выгоды должностному лицу.
Ранее СБУ сообщила, что командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления СБУ в Житомирской области задержаны по подозрению в коррупции при строительстве укрытий на военных аэродромах. По информации ведомства, на строительство укрытий было выделено 1,4 миллиарда гривен (32,3 миллиона долларов). При этом проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена.