ВСУ перебрасывают под Сумы группу центра ССО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 27.02.2026 (обновлено: 13:32 27.02.2026)
ВСУ перебрасывают под Сумы группу центра ССО
ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра сил специальных операций, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Новости
РИА Новости: ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра ССО

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра сил специальных операций, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", — рассказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Большинство наемников не возвращаются из Сумской области, заявил Алаудинов
26 февраля, 06:39
Российские бойцы уже ликвидировали несколько групп этого спецподразделения: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино, добавил он.
В Сумской области действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял здесь до 175 военных, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также станцию РЭБ и два склада материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.
