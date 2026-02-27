МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра сил специальных операций, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование продолжает использовать "элиту ВСУ" как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главкома Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава", — рассказал собеседник агентства.
Российские бойцы уже ликвидировали несколько групп этого спецподразделения: во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и под командованием Карачевского около Варачино, добавил он.
В Сумской области действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял здесь до 175 военных, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также станцию РЭБ и два склада материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с этим регионом.
