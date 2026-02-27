Рейтинг@Mail.ru
Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 27.02.2026
Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ
Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ
Почтовые отделения в Гуляйполе Запорожской области закрывались из-за большого объема отправлений украденных вещей военными ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
Новости
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ

РИА Новости: почту в Гуляйполе закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Почтовые отделения в Гуляйполе Запорожской области закрывались из-за большого объема отправлений украденных вещей военными ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей.
По его словам, украинские военнослужащие массово отправляли краденые вещи жителей Гуляйполя через местные почтамты.
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона
Вчера, 03:09
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона
Вчера, 03:09
"Одно время даже закрывали контору, не справлялись с перевозками. Настолько большой спрос был. Везли все, что можно, машинами. Люди там жили хорошо, было что вывозить", - рассказал собеседник агентства.
Он привел пример, свидетелем которого стал лично.
"Заходит военнослужащий, заносит большой чемодан. Открывает - там набор шампуров, доски, гриль и прочее. Я еще подумал, в какой части ему такое выдали? Почта без проблем все оформила, и посылка поехала на запад Украины", - добавил Сергей.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 02:38
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 02:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
