Отделения почты Гуляйполя закрывали из-за потока награбленного военными ВСУ
Почтовые отделения в Гуляйполе Запорожской области закрывались из-за большого объема отправлений украденных вещей военными ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из
2026-02-27T03:59:00+03:00
2026-02-27T03:59:00+03:00
2026-02-27T03:59:00+03:00
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Почтовые отделения в Гуляйполе Запорожской области закрывались из-за большого объема отправлений украденных вещей военными ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Сергей.
По его словам, украинские военнослужащие массово отправляли краденые вещи жителей Гуляйполя через местные почтамты.
"Одно время даже закрывали контору, не справлялись с перевозками. Настолько большой спрос был. Везли все, что можно, машинами. Люди там жили хорошо, было что вывозить", - рассказал собеседник агентства.
Он привел пример, свидетелем которого стал лично.
"Заходит военнослужащий, заносит большой чемодан. Открывает - там набор шампуров, доски, гриль и прочее. Я еще подумал, в какой части ему такое выдали? Почта без проблем все оформила, и посылка поехала на запад Украины", - добавил Сергей.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
