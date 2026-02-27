Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.02.2026
01:08 27.02.2026
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские хакеры получили данные о расположении воинских частей ВСУ в Харьковской области в результате взлома областных администраций, рассказали РИА Новости хакеры из пророссийских группировок PalachPro и Dark Warios.
"Мы получили закрытую информацию о боевиках ВСУ: полные ФИО, звания, адреса прописок и расположения военных частей", - рассказали представители хакерских группировок.
Они добавили, что в результате операции были также добыты личные данные и Telegram-аккаунты сотрудников администраций, а также их логины и пароли вместе с внутренними административными данными.
