Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские хакеры получили данные о расположении воинских частей ВСУ в Харьковской области в результате взлома областных администраций, рассказали РИА Новости хакеры из пророссийских группировок PalachPro и Dark Warios.

Они добавили, что в результате операции были также добыты личные данные и Telegram-аккаунты сотрудников администраций, а также их логины и пароли вместе с внутренними административными данными.