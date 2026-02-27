https://ria.ru/20260227/vsu-2077026336.html
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.02.2026
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области
Российские хакеры получили данные о расположении воинских частей ВСУ в Харьковской области в результате взлома областных администраций, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T01:08:00+03:00
2026-02-27T01:08:00+03:00
2026-02-27T01:08:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
https://ria.ru/20260126/vsu-2070434702.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Хакеры получили данные о расположении частей ВСУ в Харьковской области
РИА Новости: хакеры узнали расположение частей ВСУ в Харьковской области