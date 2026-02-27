https://ria.ru/20260227/vrach-2077036936.html
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов и алкоголя может привести к желудочно-кишечному кровотечению и поражению печени, а в результате комбинации антибиотиков со спиртными напитками могут возникнуть опасные метаболиты, отравляющие организм, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени", — рассказала Чистик.
По ее словам, если при приеме алкоголя потребовался прием обезболивающего, лучше принимать спазмолитики — это безопаснее.
"В плане антибиотиков возможны два варианта: либо выраженное снижение эффективности антибиотиков, либо же образование опасных метаболитов, отравляющих организм", — пояснила врач.
Она добавила, что также опасно сочетание алкоголя и седатиков. Это может привести к усугублению седативного свойства вплоть до слишком выраженной седации — угнетения сознания и дыхания.