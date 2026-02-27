Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
04:28 27.02.2026 (обновлено: 16:15 27.02.2026)
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем - РИА Новости, 27.02.2026
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
общество
общество
Общество
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем

РИА Новости: сочетание противовоспалительных средств и алкоголя опасно

© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов и алкоголя может привести к желудочно-кишечному кровотечению и поражению печени, а в результате комбинации антибиотиков со спиртными напитками могут возникнуть опасные метаболиты, отравляющие организм, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени", — рассказала Чистик.
По ее словам, если при приеме алкоголя потребовался прием обезболивающего, лучше принимать спазмолитики — это безопаснее.
"В плане антибиотиков возможны два варианта: либо выраженное снижение эффективности антибиотиков, либо же образование опасных метаболитов, отравляющих организм", — пояснила врач.
Она добавила, что также опасно сочетание алкоголя и седатиков. Это может привести к усугублению седативного свойства вплоть до слишком выраженной седации — угнетения сознания и дыхания.
