Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов и алкоголя может привести к желудочно-кишечному кровотечению и поражению печени, а в результате комбинации антибиотиков со спиртными напитками могут возникнуть опасные метаболиты, отравляющие организм, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

"Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени", — рассказала Чистик.

По ее словам, если при приеме алкоголя потребовался прием обезболивающего, лучше принимать спазмолитики — это безопаснее.

"В плане антибиотиков возможны два варианта: либо выраженное снижение эффективности антибиотиков, либо же образование опасных метаболитов, отравляющих организм", — пояснила врач.