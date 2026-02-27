Рейтинг@Mail.ru
02:20 27.02.2026 (обновлено: 11:27 27.02.2026)
Врач рассказала, чем опасно сыроедение
дальневосточный федеральный университет, общество
Овощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Сыроедение влечет за собой риски развития гельминтозов, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Сыроедение может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий. Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом", - отметила врач.
По словам собеседницы агентства, любые диеты и ограничения в питании с целью похудения стоит применять с разумной осторожностью, перед этим нужно проконсультироваться с врачом.
