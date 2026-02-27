Вэнс не верит, что США могут втянуть в затяжную войну на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, что нет ни малейшего шанса на то, что Соединенные Штаты окажутся втянуты в долговременный конфликт на Ближнем Востоке.

"Идея, что мы окажемся втянуты в ближневосточную войну на долгие годы без конца и края, такого не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал Вэнс в интервью газете Washington Post

Он заявил, что не знает, какое решение примет президент США Дональд Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включающие военные удары. При этом Вэнс уверен, что даже если Трамп поддержит идею новых ударов по Ирану, это не перерастет в затяжной конфликт.

Ранее Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник подсчитала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи Ирана.