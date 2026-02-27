Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд назначил сроки до 12 лет троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии на железной дороге, совершенной по указке украинских спецслужб, сообщило ЦОС ФСБ России.
По данным ФСБ, Артем Иванов поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб, по их заданию наносил в публичных местах Воронежа "изображения и надписи, дискредитирующие внешнеполитический курс руководства Российской Федерации, прошел обучение способам совершения диверсионно-террористического акта, мерам конспирации при его подготовке и непосредственном исполнении, а также осуществил пробную закладку муляжа самодельного взрывного устройства на железнодорожных путях".
Потом Иванов, выполняя поручение украинского координатора, к совершению диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры привлек Андрея Баскакова и Валерию Фурсову.
"Собранные доказательства признаны судебными органами достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иванову А.А. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Фурсовой В.Е. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Баскакову А.А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года – в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
Баскакова и Фурсову признали виновными по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ), Иванова - дополнительно еще по нескольким статьям, включая 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству).