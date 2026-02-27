Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии

"Собранные доказательства признаны судебными органами достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иванову А.А. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Фурсовой В.Е. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Баскакову А.А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года – в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.