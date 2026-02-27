Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/voronezh-2077073105.html
Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии
Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии - РИА Новости, 27.02.2026
Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии
Воронежский областной суд назначил сроки до 12 лет троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии на железной дороге, совершенной по указке украинских... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:36:00+03:00
2026-02-27T10:36:00+03:00
происшествия
россия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c159fde6de372367ce203e99ea5c72.jpg
https://ria.ru/20260219/podzhog-2075399351.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос жителей Воронежа, осужденных за диверсию на ж/д
Воронежский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет за диверсию на железной дороге по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Один из осужденных жителей Воронежа за диверсию на ж/д сообщил, что так не и получил оплату от куратора - видео ФСБ.
2026-02-27T10:36
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077066411_229:0:1669:1080_1920x0_80_0_0_c900419bebae9d492646f0749afb6894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежский областной суд
Происшествия, Россия, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежский областной суд
Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии

Троим жителям Воронежа дали до 12 лет за госизмену и диверсию на железной дороге

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд назначил сроки до 12 лет троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии на железной дороге, совершенной по указке украинских спецслужб, сообщило ЦОС ФСБ России.
По данным ФСБ, Артем Иванов поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб, по их заданию наносил в публичных местах Воронежа "изображения и надписи, дискредитирующие внешнеполитический курс руководства Российской Федерации, прошел обучение способам совершения диверсионно-террористического акта, мерам конспирации при его подготовке и непосредственном исполнении, а также осуществил пробную закладку муляжа самодельного взрывного устройства на железнодорожных путях".
Потом Иванов, выполняя поручение украинского координатора, к совершению диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры привлек Андрея Баскакова и Валерию Фурсову.
"Собранные доказательства признаны судебными органами достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иванову А.А. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Фурсовой В.Е. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Баскакову А.А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года – в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
Баскакова и Фурсову признали виновными по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ), Иванова - дополнительно еще по нескольким статьям, включая 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству).
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Забайкалье подросткам запросили до девяти лет за диверсии по указке Киева
19 февраля, 10:23
 
ПроисшествияРоссияВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воронежский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала