Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72
02:12 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72
Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в столкновениях на границе афганских... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:12:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
2026
в мире, пакистан, афганистан, нангархар, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Нангархар, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72

Власти Пакистана утверждают, что число погибших афганских военных возросло до 72

Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Saifullah Zahir
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в столкновениях на границе афганских военных возросло до 72, а более 120 получили ранения.
"Всего 72 бойца афганских талибов были уничтожены, более 120 получили ранения. Шестнадцать постов афганских талибов были уничтожены, а семь - захвачены", - написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
26 февраля, 23:49
Он также утверждает, что были уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. По его словам, также были поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
26 февраля, 23:21
 
В миреПакистанАфганистанНангархарВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
