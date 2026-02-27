Рейтинг@Mail.ru
06:22 27.02.2026 (обновлено: 06:23 27.02.2026)
Австриец рассказал, как пересек Россию на военном внедорожнике
ВЕНА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света, рассказал РИА Новости, как пересек Россию за 59 дней на своем военном внедорожнике.
Свобода живет в Зальцбурге. В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6x6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек территорию России, побывав в Сибири и Магадане. Сейчас его путешествие продолжается.
Австриец включил Россию в пятерку самых интересных стран мира
16 февраля, 05:33
По словам собеседника агентства, во время поездки по России его больше всего удивило то, насколько разные живут люди в одной стране. "Якуты, буряты, люди европейского происхождения - это сразу видно и по внешности, и по культуре. Различия между регионами очень сильные. И, конечно, размеры страны. Когда я возвращался в 2021 году в Россию, у меня было мало времени, и я проехал всю Россию за 59 дней", - рассказал он.
Австриец добавил, что "это невероятные расстояния". "В моем автомобиле быстро ехать сложно, я ехал в среднем 250 километров в день", - пояснил Свобода. Он добавил, что во время путешествия он спал в машине. "Да, у меня там кровать и все необходимое внутри. Это моя комната, мой домик - как раковина у улитки", - уточнил он.
На просьбу уточнить, почему для своего кругосветного путешествия он выбрал именно автомобиль, он отметил, что Pinzgauer - это старый автомобиль австрийской армии. "Военная машина. Раньше он использовался как санитарная машина. И я обустроил его так, чтобы быть максимально автономным. Для меня важно, чтобы машина была не слишком большой, чтобы она была внедорожной, чтобы можно было ездить по бездорожью и делать вещи, которые обычный автодом не может", - пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что обычный автодом - это машина для дороги. "А моя машина военная, ей 30 лет, в ней нет электроники. Но внутри у меня все есть: электричество, вода, туалет, душ, кухня - все внутри. Просто очень маленькое. Если у меня есть вода, еда и дизель, тогда я полностью автономен", - добавил мужчина. На вопрос, самостоятельно ли он все смастерил, он ответил утвердительно.
"Да, точно, слово "смастерил" - подходящее. Конечно, можно было бы взять 50 000 евро, заплатить кому-то, и тебе построят все красиво и современно. Но у меня все сделано вручную. Плита, мойка, туалет - все внутри. Просто маленькое и абсолютно достаточно для моих потребностей", - заключил австриец.
Австриец рассказал, как ему помогла полиция Магадана
16 февраля, 01:58
 
