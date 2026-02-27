Австриец рассказал, как пересек Россию на военном внедорожнике

ВЕНА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света, рассказал РИА Новости, как пересек Россию за 59 дней на своем военном внедорожнике.

Центральной Азии и Свобода живет в Зальцбурге . В 2018 году он оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6x6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе Южной Америке . Он уже четыре раза пересек территорию России , побывав в Сибири и Магадане . Сейчас его путешествие продолжается.

По словам собеседника агентства, во время поездки по России его больше всего удивило то, насколько разные живут люди в одной стране. "Якуты, буряты, люди европейского происхождения - это сразу видно и по внешности, и по культуре. Различия между регионами очень сильные. И, конечно, размеры страны. Когда я возвращался в 2021 году в Россию, у меня было мало времени, и я проехал всю Россию за 59 дней", - рассказал он.

Австриец добавил, что "это невероятные расстояния". "В моем автомобиле быстро ехать сложно, я ехал в среднем 250 километров в день", - пояснил Свобода. Он добавил, что во время путешествия он спал в машине. "Да, у меня там кровать и все необходимое внутри. Это моя комната, мой домик - как раковина у улитки", - уточнил он.

На просьбу уточнить, почему для своего кругосветного путешествия он выбрал именно автомобиль, он отметил, что Pinzgauer - это старый автомобиль австрийской армии. "Военная машина. Раньше он использовался как санитарная машина. И я обустроил его так, чтобы быть максимально автономным. Для меня важно, чтобы машина была не слишком большой, чтобы она была внедорожной, чтобы можно было ездить по бездорожью и делать вещи, которые обычный автодом не может", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что обычный автодом - это машина для дороги. "А моя машина военная, ей 30 лет, в ней нет электроники. Но внутри у меня все есть: электричество, вода, туалет, душ, кухня - все внутри. Просто очень маленькое. Если у меня есть вода, еда и дизель, тогда я полностью автономен", - добавил мужчина. На вопрос, самостоятельно ли он все смастерил, он ответил утвердительно.