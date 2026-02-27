Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме - РИА Новости, 27.02.2026
18:35 27.02.2026
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме
Обращений о массовом заболевании россиян на острове Фукуок после сообщений о массовом отравлении туристов не поступало, заявил РИА Новости генеральный консул РФ РИА Новости, 27.02.2026
Фукуок, Вьетнам
Фукуок, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Фукуок, Вьетнам. Архивное фото
Фукуок, Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Обращений о массовом заболевании россиян на острове Фукуок после сообщений о массовом отравлении туристов не поступало, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что массовые отравления россиян произошли во Вьетнаме, через несколько часов после купания у них появились рвота, слабость и жар. Туристы пожаловались на слив канализаций в море. Отходы сбрасывают по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок.
"Обращений о массовом заболевании российских туристов на остров Фукуок в генеральное консульство не поступало", - сказал генконсул.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Вьетнама и Ассоциации туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов после отдыха на пляже.
