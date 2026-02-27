https://ria.ru/20260227/vetnam-2077257988.html
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме - РИА Новости, 27.02.2026
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме
Обращений о массовом заболевании россиян на острове Фукуок после сообщений о массовом отравлении туристов не поступало, заявил РИА Новости генеральный консул РФ РИА Новости, 27.02.2026
Генконсульство не получало обращений об отравлении россиян во Вьетнаме
Генконсульство не получало обращений о массовом отравлении россиян на Фукуоке