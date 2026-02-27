Рейтинг@Mail.ru
00:38 27.02.2026
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
в мире, венгрия, украина, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной для защиты энергообъектов

© AP Photo / Edvard MolnarВенгерские военные
Венгерские военные. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, которых в стране 20, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.
"Вертолетный потенциал, развернутый в восточной части страны, удвоен. Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве", - приводит слова Салаи-Бобровницки агентство MTI.
По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в среду заявил, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины. По его словам, венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик
В миреВенгрияУкраинаВиктор Орбан
 
 
Заголовок открываемого материала