Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, которых в стране 20, заявил министр обороны Венгрии... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, которых в стране 20, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.
"Вертолетный потенциал, развернутый в восточной части страны, удвоен. Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии
и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве", - приводит слова Салаи-Бобровницки агентство MTI
.
По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
в среду заявил, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины
. По его словам, венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны.