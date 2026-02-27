https://ria.ru/20260227/vengrija-2077226831.html
Нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году, заявил Сийярто
Нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.02.2026
Нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году, заявил Сийярто
Нефтепровод и продуктопровод между Венгрией и Сербией планируется построить к 2027-2028 годам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...
в мире
венгрия
сербия
белград (город)
петер сийярто
александр вучич
венгрия
сербия
белград (город)
Нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году, заявил Сийярто
Сийярто: нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году
БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Нефтепровод и продуктопровод между Венгрией и Сербией планируется построить к 2027-2028 годам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы строим новый электропровод между двумя странами, который будет готов к 2030 году, а также новый нефтепровод и продуктопровод между двумя странами, которые будет готов к 2027-2028 годам", - сказал Сийярто
, выступая на венгерско-сербском бизнес-форуме в Белграде
.
Министр также сообщил, что Венгрия
и Сербия
"договорились распространить сотрудничество и на сферу атомной энергетики".
Сийярто уточнил, что продуктопровод "сделает возможными максимально быстрые поставки полуготовых нефтепродуктов для бензина и дизельного топлива".
"С покупкой MOL сербской нефтяной компании, строительством нефтепровода и готовностью построить продуктопровод мы обеспечим себе защиту от шантажа украинского типа в ближайшие годы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок на фоне энергетического шантажа Киева
.
В апреле глава Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.
Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич
сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.
Сийярто летом 2024 года говорил, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ
в Венгрию нет, а разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.