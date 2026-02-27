Нефтепровод между Венгрией и Сербией построят к 2027 году, заявил Сийярто

"С покупкой MOL сербской нефтяной компании, строительством нефтепровода и готовностью построить продуктопровод мы обеспечим себе защиту от шантажа украинского типа в ближайшие годы", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

В апреле глава Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.