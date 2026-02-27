Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия создадут комиссию по нефтепроводу "Дружба", заявил Орбан - РИА Новости, 27.02.2026
12:27 27.02.2026
Венгрия и Словакия создадут комиссию по нефтепроводу "Дружба", заявил Орбан
Венгрия и Словакия договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода "Дружба" и призывают Владимира Зеленского разрешить венгерским и... РИА Новости, 27.02.2026
Венгрия и Словакия создадут комиссию по нефтепроводу "Дружба", заявил Орбан

Орбан: Венгрия и Словакия создадут комиссию для выяснения состояния «Дружбы»

БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода "Дружба" и призывают Владимира Зеленского разрешить венгерским и словацким экспертам въезд, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Я договорился с Робертом Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода "Дружба". Призываю... Зеленского разрешить венгерским и словацким инспекторам въезд и возобновить работу нефтепровода "Дружба", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
