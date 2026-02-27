https://ria.ru/20260227/venesuela-2077143430.html
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы - РИА Новости, 27.02.2026
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшие дни посетит Каракас и встретится с... РИА Новости, 27.02.2026
каракас
венесуэла
в мире
сша
николас мадуро
александр щетинин
силия флорес
каракас
венесуэла
сша
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы
