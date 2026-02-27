Рейтинг@Mail.ru
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы - РИА Новости, 27.02.2026
13:47 27.02.2026 (обновлено: 13:49 27.02.2026)
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшие дни посетит Каракас и встретится с... РИА Новости, 27.02.2026
каракас
венесуэла
в мире
сша
николас мадуро
александр щетинин
силия флорес
каракас
венесуэла
сша
каракас, венесуэла, в мире, сша, николас мадуро, александр щетинин, силия флорес
Каракас, Венесуэла, В мире, США, Николас Мадуро, Александр Щетинин, Силия Флорес
Представитель МИД посетит Каракас для встречи с руководством Венесуэлы

РИА Новости: представитель МИД Щетинин посетит Венесуэлу

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 27 фев - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшие дни посетит Каракас и встретится с руководством Венесуэлы.
"Я сегодня приезжаю сначала в Аргентину, а потом лечу как раз в Венесуэлу", - сказал Щетинин.
По его словам, в Каракасе запланированы встречи с руководством страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе
КаракасВенесуэлаВ миреСШАНиколас МадуроАлександр ЩетининСилия Флорес
 
 
