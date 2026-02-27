На Урале водителю, сбившему школьниц, вменили статью о хранении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Водителю, насмерть сбившему школьниц в Ревде Свердловской области, вменили и уголовную статью о хранении наркотиков в крупном размере, процесс по его делу начнется 5 марта, следует из картотеки Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

Во вторник в инстанции РИА Новости рассказывали, что дело Михаила Слободяна поступило в суд, но дата начала процесса не была еще определена. В пресс-службе суда агентству говорили, что на последнем заседании, во вторник, было удовлетворено ходатайство следователя – срок ареста фигуранту продлили до 11 августа.