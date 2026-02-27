Рейтинг@Mail.ru
14:08 27.02.2026
На Урале водителю, сбившему школьниц, вменили статью о хранении наркотиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Водителю, насмерть сбившему школьниц в Ревде Свердловской области, вменили и уголовную статью о хранении наркотиков в крупном размере, процесс по его делу начнется 5 марта, следует из картотеки Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
Во вторник в инстанции РИА Новости рассказывали, что дело Михаила Слободяна поступило в суд, но дата начала процесса не была еще определена. В пресс-службе суда агентству говорили, что на последнем заседании, во вторник, было удовлетворено ходатайство следователя – срок ареста фигуранту продлили до 11 августа.
"Слободян Михаил Владимирович, перечень статей: часть 2 статьи 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере" – ред.), пункт "а" части 6 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" – ред.) УК РФ. Судебное заседание: 5 марта", – говорится в карточке его дела.
Вечером 27 октября 2025 года в Ревде 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил трех школьниц, ожидавших на тротуаре разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в магазин. Две девочки-сестры скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал фигуранта, позднее он дважды пытался оспорить свой арест, но безуспешно. При этом в суде журналистам он заявлял, что "считает себя виноватым".
Суд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП
Вчера, 11:35
 
ПроисшествияРевдаСвердловская областьРоссия
 
 
