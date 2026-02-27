Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Десятки похищенных ТЦК (украинскими военкоматами) мужчин содержатся в запертых бараках на полигоне под Харьковом, они лишены мобильной связи, душа и туалета, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.