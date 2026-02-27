Рейтинг@Mail.ru
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом - РИА Новости, 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
Десятки похищенных ТЦК (украинскими военкоматами) мужчин содержатся в запертых бараках на полигоне под Харьковом, они лишены мобильной связи, душа и туалета,... РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
харьков
харьков
харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом

РИА Новости: десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом

© REUTERS / Chris Radburn Украинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Chris Radburn
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Десятки похищенных ТЦК (украинскими военкоматами) мужчин содержатся в запертых бараках на полигоне под Харьковом, они лишены мобильной связи, душа и туалета, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники украинских военнослужащих жалуются, что на полигоне под Харьковом в бараках под амбарными замками с 15 февраля содержатся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что у мобилизованных отобрали мобильные телефоны, лишили их доступа к отдельно стоящей санитарной зоне - душу и туалету.
Украинские наемники
Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из Французского легиона
Вчера, 03:09
 
Специальная военная операция на Украине Харьков
 
 
