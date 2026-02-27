https://ria.ru/20260227/ukraintsy-2077041660.html
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом - РИА Новости, 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
Десятки похищенных ТЦК (украинскими военкоматами) мужчин содержатся в запертых бараках на полигоне под Харьковом, они лишены мобильной связи, душа и туалета,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:30:00+03:00
2026-02-27T06:30:00+03:00
2026-02-27T06:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_12bd9692c452fb2689461328615c9e3c.jpg
https://ria.ru/20260227/naemniki-2077033429.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dd54dc55ea6635b4e4c98c225a00f65f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
РИА Новости: десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом