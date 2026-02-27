Депутат Рады заявил, что его пытались мобилизовать в Днепропетровске

Он также публично призвал местные власти безотлагательно разобраться в ситуации. Депутат отметил, что фамилий и имен пытавшихся его задержать не знает, однако располагает номером их автомобиля.

"Сил терпеть это больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием запугивают и унижают граждан", - добавил депутат.