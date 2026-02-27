Депутат Рады заявил, что его пытались мобилизовать в Днепропетровске

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Каптелов в пятницу сообщил, что сотрудники днепропетровского военкомата пытались его мобилизовать.
"Город Днепропетровск. Сегодня в 19.30 (20.30 мск - ред.) на проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой", - написал Каптелов в своем Telegram-канале.
Он также публично призвал местные власти безотлагательно разобраться в ситуации. Депутат отметил, что фамилий и имен пытавшихся его задержать не знает, однако располагает номером их автомобиля.
"Сил терпеть это больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием запугивают и унижают граждан", - добавил депутат.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
